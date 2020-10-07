Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Сообщения о возможных испытаниях российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турции вызвали беспокойство в американском Госдепартаменте, сообщил 6 октября представитель этого ведомства.

«Мы знаем об этих сообщениях, — цитирует РИА Новости собеседника. — Мы продолжаем настойчиво возражать в связи с приобретением Турцией системы ПВО C-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция продолжает усилия по приведению С-400 в рабочее состояние».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что приобретение Анкарой российских вооружений мешает развитию отношений между США и Турцией.

Ранее СМИ сообщали, что Турция переправила комплексы С-400 в черноморскую провинцию Самсун и там планирует испытать их.

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