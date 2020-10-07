Токио, , 06:24 — REGNUM Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги высоко оценил результаты прошедшего 6 октября в Токио Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) — переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Японии, США, Австралии и Индии. Об этом Мотэги 7 октября заявил перед началом двусторонних переговоров с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.

«Рассчитываю, что сегодня у нас также пройдёт конструктивная дискуссия по самым широким темам, направленная на развитие двусторонних отношений», — сказал Мотэги журналистам.

Пейн в ответном слове поздравила Мотэги с днём рождения и переназначением на пост главы МИД в новом правительстве премьер-министра Ёсихидэ Суги.

Напомним, в ходе прошедших накануне четырёхсторонних переговоров стороны подтвердили намерения укреплять сотрудничество в рамках концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Майк Помпео заявили, что отношения между Японией и США являются основой для безопасности и стабильности в регионе.

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