Москва, 7 октября 2020, 05:57 — REGNUM Вовлечение Турции в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе только отдаляет момент его урегулирования, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что если президент Азербайджана Ильхам Алиев думает, что их позиция вокруг конфликта усиливается при максимальном втягивании в него Турции, то это только отдаляет разрешение конфликта.
По его словам, с обеих сторон нужен какой-то компромисс, иначе разрешения ситуации в Карабахе ждать не приходится. И это нужно понять и Армении, и Азербайджану.