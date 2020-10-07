Москва, , 05:57 — REGNUM Вовлечение Турции в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе только отдаляет момент его урегулирования, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Чем больше Турции в конфликте, тем меньше вероятность компромисса. Чем больше Турция на стороне Азербайджана, тем меньше Армения будет доверять любым переговорам. Потому что там, где будут турки, армяне будут видеть геноцид. По-другому никак», — заявил Михеев.

Он отметил, что если президент Азербайджана Ильхам Алиев думает, что их позиция вокруг конфликта усиливается при максимальном втягивании в него Турции, то это только отдаляет разрешение конфликта.

По его словам, с обеих сторон нужен какой-то компромисс, иначе разрешения ситуации в Карабахе ждать не приходится. И это нужно понять и Армении, и Азербайджану.