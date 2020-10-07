Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пренебрег интересами народа, не приняв меры стимулирования экономики страны, предложенные демократами в Конгрессе, сообщил кандидат от Демпартии Джо Байден в официальном заявлении.

«Президент предал вас», — так начал свое обращение демократ.

По словам Байдена, Трамп перестал искать компромисс с представителями Демпартии США по вопросу стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его мнению, программа демократов якобы помогла бы сберечь тысячи рабочих мест в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении диалога с представителями Демократической партии в Конгрессе по новому пакету стимулирующих мер для американской экономики. По словам президента, меры по поддержке экономики он намерен принять уже после выборов.

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