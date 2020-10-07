Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Дебаты кандидатов в президенты США необходимо перенести, если американский лидер Дональд Трамп не выздоровел полностью после заболевания коронавирусной инфекцией, заявил демократ Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

«Если у него все еще будет COVID-19, нам не следует проводить дебаты», — заявил он.

Ранее представители избирательного штаба Байдена уже заявляли, что готовы к переносу дебатов из-за состояния здоровья Трампа. При этом сам американский лидер отметил, что готов участвовать в дебатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у главы государства отсутствуют симптомы коронавирусной инфекции. 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он ранее лечился от COVID-19.

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