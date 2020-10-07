Токио, , 04:05 — REGNUM Япония и США продолжат поиск альтернатив размещению на японских островах наземных комплексов Aegis Ashore. Об этом министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил журналистам 7 октября, по итогам телефонных переговоров с главой Пентагона Марком Эспером.

«Мы договорились продолжить тесное обсуждение этого вопроса», — сказал Киси. По его словам, стороны также обсудили ситуацию в регионе.

Напомним, в июне Япония отказалась от закупки дорогостоящего наземного американского комплекса Aegis Ashore, который должен был обеспечивать безопасность от северокорейской угрозы удара баллистическими ракетами. Альтернативные варианты, представленные на заседании правящей Либерально-демократической партии, включают закупку эсминцев, которые оборудуют системой перехвата ракет. Кроме того, рассматривается вариант использования частных судов. Также в правительстве предложили оборудовать морскую платформу, подобную тем, которые используют для добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Японии 24 сентября обнародовало три возможных варианта размещения комплекса противоракетной обороны (ПРО) на море.

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