Степанакерт, , 03:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР) отказалось от участия Турции в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Об этом говорится в распространённом 7 октября заявлении ведомства.

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Власти НКР настаивают на том, что единственным согласованным сторонами форматом переговоров являются встречи Минской группы ОБСЕ (её сопредседателями являются Россия, Франция и США), и что места Турции в ней нет.

«Преступные действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Республики Арцах, поставляет вооружение Азербайджану для ведения войны и рекрутирует боевиков террористических организаций из Ближнего Востока для участия в боевых действиях, делают невозможным ее дальнейшее членство в Минской группе ОБСЕ», — объяснили свою позицию в МИД НКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 октября Россия, США и Франция опубликовали совместное заявление c призывом к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

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