Тегеран, , 09:14 — REGNUM 6 октября министр обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что иранская оборонная промышленность является самодостаточной в свете достижений научно-технического ноу-хау страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатами сделал эти замечания в ходе своего визита на завод в Мешхеде, который производит военные и невоенные тефлоновые провода и кабели. Он сообщил, что предприятие обеспечивает потребности страны в производстве высококачественных изделий для применения в оборонной, морской, аэрокосмической и ракетной промышленности.

Ранее начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери заявил, что оборонная промышленность решительно поддерживает вооруженные силы для защиты независимости и территориальной целостности Исламской Республики Иран.

Высокопоставленный иранский генерал подчеркнул, что оборонная промышленность страны производит передовую и современную военную продукцию, включая истребители, беспилотные летательные аппараты, баллистические и высокоточные ракеты.