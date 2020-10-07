Тегеран, , 09:03 — REGNUM 6 октября постоянный представитель Ирана при ООН заявил в своем послании, что химическая атака была необоснованными обвинениями, выдвинутыми против сирийского правительства в ходе специализированных дебатов Конвенции по химическому оружию (КХО), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В последние несколько лет, основываясь на голословных утверждениях, механизмы КХО, ОЗХО и Совета Безопасности подверглись злоупотреблению против сирийского правительства», — отметил Маджид Тахт-Раванчи в своем заявлении, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Будучи одной из главных жертв химического оружия в современной истории, Иран продолжает решительным образом осуждать применение химического оружия дружественными государствами.

«Иран также вновь призывает к сбалансированному, всеобъемлющему осуществлению КХО и поддержанию авторитета ОЗХО, — подчеркнул иранский дипломат.