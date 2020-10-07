Брюссель, , 03:22 — REGNUM Евросоюз поддержит Украину и её институты на пути к единому цифровому рынку в рамках Соглашения об ассоциации, заявили 6 октября лидеры 22-го саммита «Украина — ЕС» президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам встречи.

«Мы договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможного соглашения, которое должно базироваться на приближении к законодательству и стандартам ЕС», — говорится в распространённом заявлении.

Кроме цифровой интеграции, участники саммита обсудили вопросы сотрудничества в сфере телекоммуникаций, защиты окружающей среды, климата, торговли, образования и дальнейшей экономической интеграции.

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Напомним, в преддверии саммита Зеленский заявил, что главными темами встречи с европейскими партнёрами станут санкции против России, участие в процессе разработки и производства вакцин против коронавируса и предоставление Украине т.н. «промышленного безвиза».

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