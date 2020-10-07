Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Компания Facebook объявила «вне закона» на своих ресурсах все аккаунты и группы, имеющие отношение к представителям теории заговора QAnon. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба интернет-гиганта.

«Начиная с сегодняшнего дня мы будем удалять все страницы и группы в Facebook и аккаунты в Instagram, представляющие QAnon», — говорится в сообщении. Отмечается, что материалы будут удаляться, даже если в них нет агрессивного контента.

По данным компании, за последние два месяца в Facebook уже было заблокировано более 1,5 тыс. групп и страниц, которые были связаны с QAnon.

QAnon — это крайне правая теория заговора, согласно которой американское правительство управляется глубинным государством, которое управляет схемами детской проституции и ест детей. Сторонники этой теории полагают, что президент США Дональд Трамп работает над разрушением данной системы. Это же движение продвигало мысль, что это бизнесмен Билл Гейтс разработал коронавирус для принудительной массовой вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальной сети Facebook удалена целая волна аккаунтов, страниц и групп, связанных с т.н. теорией заговора QAnon; официальная причина удаления — нарушение правил по части неаутентичного поведения.

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