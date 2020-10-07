Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Новый коронавирус диагностирован у старшего советника президента США Стивена Миллера. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник, близкий к Миллеру.

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У старшего советника президента США Стивена Миллера был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на источник 6 октября сообщает телекомпания CNN.

Напомним, что ранее новый коронавирус был диагностирован у супруги советника Кэти Миллер, работавшей пресс-секретарём вице-президента США Майка Пенса и уже выздоровевшей. Также уже переболел COVID-19 и уже вернулся к работе помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор Шон Конли, лечащий врач президента США Дональда Трампа, заявил, что у президента больше нет симптомов коронавирусной инфекции.

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