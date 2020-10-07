Бишкек, , 02:31 — REGNUM Назначенный утром 6 октября исполняющий обязанности мэра Бишкека Жоошбек Коеналиев отстранён от работы по решению так называемого координационного совета по урегулированию ситуации в городе, передаёт агентство Sputnik.

Вместо Коеналиева временно исполнять обязанности градоначальника будет Алмаз Бакетаев, ранее занимавший должность вице-мэра.

В муниципалитете объяснили, что назначение Коеналиева по требованию протестующих и его отстранение от должности было вынужденной мерой.

«Главной задачей Коеналиева было сохранить здание мэрии. Все видели, что произошло со зданием Жогорку Кенеша, мы не должны были допустить аналогичного исхода», — объяснил собеседник агентства из аппарата мэрии.

Отстранённый Коеналиев исполнял обязанности главы администрации меньше суток.

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