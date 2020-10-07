Вашингтон, , 02:28 — REGNUM У четырёх заместителей пресс-секретаря администрации президента США Кейли Макинани был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме 6 октября сообщает телекомпания CNN.

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В числе инфицированных называются Джейлен Драммонд, Чэд Гилмартин и Кэролайн Левитт.

По данным телекомпания, в настоящее время новой коронавирусной инфекцией в Белом доме заразились десять человек. В их числе — президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей, пресс-секретарь Макинани, личный помощник Трампа Ник Луна, менеджер предвыборной кампании Уильям Степин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирусная инфекция была обнаружена не только у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, но и у двоих её заместителей — Чеда Гилмартина и Каролины Ливитт.

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