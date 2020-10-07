Гаага, Нидерланды, , 02:15 — REGNUM Россия изначально заняла максимально транспарентную и конструктивную позицию в ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил 6 октября постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета организации.

Вместо содействия, объяснил он, некоторые западные страны развернули обвинительную кампанию и перенесли её в ОЗХО.

«Правительство ФРГ <…> предпочло без предъявления фактов запустить некую обвинительную кампанию против России», — сказал дипломат.

Шульгин добавил, что такое отношение к рассмотрению вопроса достойно сожаления.

Ранее о вовлечённости технического секретариата ОЗХО в антироссийские кампании заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

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