Вашингтон, , 02:17 — REGNUM По мнению подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США, компании Amazon, Apple, Facebook и Google подрывают свободную конкуренцию, используя на рынке монополистическую тактику. Об этом говорится в 449-страничном докладе по итогам проводимого около 16 месяцев расследования, который был опубликован 6 октября.

В совместном заявлении главы подкомитета Дэвида Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) и председателя юридического комитета Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) утверждается, что в антимонопольное законодательство для исправления ситуации с интернет-гигантами необходимо внести изменения, поскольку в существующем сейчас виде компании «Apple, Amazon, Google и Facebook обладают в каждом случае значительной властью на рынке над обширными сегментами нашей экономики», что позволило им расширить своё влияние и «использовать его на рынке так, что в результате подрывалась конкуренция».

В конце июля Сисилини заявил, что прошедшие 29 июля антимонопольные слушания подтвердили опасения о нарушениях в работе компаний Amazon, Apple, Facebook и Google.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США планирует в ближайшие недели предъявить иск компании Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.

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