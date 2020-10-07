Париж, , 01:28 — REGNUM Похищенная в Мали исламистами четыре года назад француженка Софи Петронен, руководившая ассоциацией помощи детям-сиротам, была освобождена. Об этом со ссылкой на её племянника Лионеля Грануйяка сообщает телеканал BMM.

По его словам, даже если пока официального сообщения французских властей об этом нет, «мы можем сообщить о том, что она освобождена» и в настоящее время «направляется в Бамако».

Напомним, что возглавлявшая в Мали ассоциацию помощи детям-сиротам Петронен 24 декабря 2016 года была похищена в Гао на севере Мали.

В 2018 году похитителями — малийскими исламистами было распространено видеообращение Петронен к сыну и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственном департаменте США заявили, что приветствуют назначение переходного правительства в Мали как «первый шаг к возвращению к конституционному порядку».

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