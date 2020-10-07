Загреб, , 02:18 — REGNUM Депутатка «Новой левой партии» Хорватии Рада Борич на пресс-конференции 6 октября заявила, что её разочаровала политика президента страны Зорана Милановича, так как он несмотря на то, что во время инаугурации обещал защищать свободу и равноправие, теперь ежедневно оскорбляет тех, кто являлся его избирателями. Она добавила, что при этом не призывает к отставке президента Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

На вопрос журналистов о том, считает ли она президента Хорватии сексистом, она ответила: «Если нужно, назову его сексистом, по крайней мере в связи с его последними заявлениями»

Напомним, что Миланович ответил на критику Борич в своём профиле в социальной сети, что она была лидером феминистского лобби, которое очерняло его репутацию в ходе предвыборной кампании 2019 года в Хорватии.

Она отметила, что ей приятно, что Миланович обратил внимание на ее биографию. «Forbes провозгласил меня седьмой в списке самых влиятельных феминисток. У Forbes также есть список самых богатых людей планеты, может быть, мы с ним тоже хотели бы в нём оказаться. Есть разные списки, но я, будучи феминисткой, не люблю иерархию», — сказала она.