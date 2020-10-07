Бишкек, , 01:09 — REGNUM Соединенные Штаты призывают стороны политического конфликта в Киргизии прекратить насилие на улицах и решить кризис мирным путем, сообщает пресс-служба американского посольства в Бишкеке.

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«Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путем», — говорится в сообщении.

В то же время американские дипломаты выразили поддержку народу Киргизии, который волен определять пути дальнейшего развития страны. При этом США утверждают, что все происходящее в Киргизии является следствием внутриполитического кризиса, а не внешнего давления на страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ночь на 7 октября в Бишкеке на дружинников напали провокаторы из толпы митингующих. О пострадавших пока информации не поступало.

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