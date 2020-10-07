Приштина, , 01:16 — REGNUM Европейская комиссия 6 октября опубликовала ежегодный доклад по Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в докладе отмечается низкий темп реализации европейских реформ в крае, что противоречит публичным заявлениям об устремленности Косово к интеграции в Евросоюз.

В докладе европейские эксперты призывают Косово к дальнейшим усилиям по достижению всеобъемлющего и юридически обязательного соглашения с Сербией. «Такое соглашение срочно необходимо и важно для того, чтобы Косово и Сербия смогли продвинуться на своем европейском пути», — подчеркивается в докладе.

Выборы 2019 года были оценены как транспарентные и грамотно администрированные. При этом подчеркивается, что процесс подсчета голосов выявил слабые места избирательного процесса в крае.

Отмечается сложность ситуации в населенных сербами северных муниципалитетах Косово, где процветают коррупция и организованная преступность и ограничена свобода слова.

Особое внимание уделено судебное системе, которая, по мнению европейских экспертов, подвержена неправомерному политическому воздействию. При этом говорится, что в Косово распространена коррупция на самом высоком уровне.

Экономическое положение в Косово ухудшается, что связывается с пандемией COVID-19.

Косово достигло лишь ограниченного прогресса в реализации Соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС, в том числе в сфере защиты интеллектуальных и коммерческих прав.

Вызывает опасения рост числа нелегальных мусорных полигонов в крае, что негативно отражается на качестве воздуха.

Тем не менее, как заявил премьер-министр Косово Авдулла Хоти после встречи с главой миссии ЕС в крае Томашем Шуньогом, в докладе подчеркивается, что Косово выполнило все критерии для либерализации визового режима с ЕС.

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