Вашингтон, , 00:58 — REGNUM 7 октября в 04:00 по московскому времени в эфире теледебатов встретятся кандидаты на пост вице-президента США республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис. Первые президентские дебаты между Трампом и Байденом, которые привлекли к себе огромное внимание мировой прессы, состоялись. О том, почему стоит понаблюдать за ходов встречи Пенса и Харрис, 7 октября в эфире шведского SVT рассказал профессор Уппсальского университета Даг Бланк.

По его словам, злую шутку с кандидатами в президенты сыграл их преклонный возраст. Но их напарники по бюллетеню могут провести время не менее привлекающим к себе внимание способом.

«Эти дебаты, возможно, немного более важны, потому что два кандидата, не в последнюю очередь Джо Байден, уже пожилые, а президент Трамп заболел (COVID-19 — прим. ИА REGNUM). Поэтому дополнительное внимание уделяется кандидатам в вице-президенты», — объяснил Бланк.

Профессор обратил внимание, что оба кандидата представляют собой две разные части Соединенных Штатов. Камала Харрис родом из Калифорнии, ее отец из Ямайки, а мать — из Индии. Но Пенс родом из Индианы, традиционного штата на Среднем Западе и бывшего индустриального штата.

Встреча Пенса и Харрис может быть жесткой, отмечает Бланк, так как Харрис в силу своей прокурорской выучки умеет спорить и стоять на своем.