Приштина, , 00:46 — REGNUM Для косовских сербов стало неожиданностью появление плакатов в поддержку Трампа после подписания Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией при посредничестве американского президента.

Как сообщает американское новостное издание Politico, местные жители отрицают свою причастность к вывешиванию транспарантов в поддержку переименования водохранилища Газиводе в «Озеро Трампа», предложенного специальным представителем президента США по диалогу между Сербией и Косово Ричардом Гренеллом, и не поддерживают это предложение.

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Как отмечают американские журналисты, вышеупомянутые плакаты были выполнены слишком профессионально для того, чтобы быть проявлением спонтанной инициативы населения.

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Напомним, Вашингтонские соглашения предполагают организацию совместного изучения Косово и Сербией возможностей совместного использования водных ресурсов Газиводе и пристроенной к нему ГЭС. В администрации Трампа это, как и другие положения соглашения, трактуют как прорыв в отношениях Сербии и Косово и шаг к разрешению конфликта, что ставится в заслугу США.

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