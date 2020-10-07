Приштина, , 00:32 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины 6 октября в эксклюзивном интервью для косовского Радио и Телевидения Дукагини сообщили, что несмотря на недавние заявления, в настоящее время Украина не считает целесообразным признавать Косово, однако эта ситуация может измениться в ближайшем будущем.

Украина занимает устойчивую позицию по непризнанию Косово, исходя из безусловного принципа соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств внутри их международно признанных границ, в соответствии с фундаментальными юридическими инструментами международного права и первым уставом ООН.

Василь Боднар, глава МИД Украины Мы убеждены, что решение о возможном признании Косово зависит, в первую очередь, от результатов диалога и достижения соответствующих соглашений между Сербией и Косово. За прошедшие годы произошли важные изменения в ситуации с Косовским вопросом, в первую очередь отношения части международного сообщества к вопросу Косово. Косово признано большинством государств мира, включая стратегических партнеров Украины (США, Канада, Австралия и большинство стран ЕС.

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