Сараево, , 00:29 — REGNUM В центральной избирательной комиссии (далее — ЦИК) Боснии и Герцеговины 6 октября заявили, что в этом избирательном цикле им поступила огромное количество заявок на голосование за пределами Боснии и Герцеговины, которые, несмотря на задержку в принятии бюджета и в привлечении дополнительного персонала и оборудования, им удалось обработать в течение установленного законом срока. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В ЦИК также добавили, что на сессии, прошедшей 1 октября, было принято решение об установлении и объявлении количества избирателей, зарегистрированных в списке для голосования за пределами Боснии и Герцеговины в ходе местных выборов 2020 года. Было зарегистрирован 101 771 такой избиратель, при этом было решено отказать в регистрации 27 960 избирателям.

Являясь учреждением, ответственным за точность, актуальность и правомочность центрального избирательного списка на территории Боснии и Герцеговины, в то же время соблюдая рекомендации из заключительного отчета ОБСЕ 2018 года, в этом году центральная избирательная комиссия впервые разместила на своем веб-сайте список зарегистрированных избирателей для голосования за пределами Боснии и Герцеговины.