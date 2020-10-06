Скопье, , 23:36 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери 6 октября провел встречу с послом Турции в Скопье Хасаном Мехметом Секизчоком.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи подлитики подчеркнули, что двусторонние отношения находятся в блестящем состоянии и сотрудничество между странами продолжается в духе дружбы и традиционного партнерства.

Джафери подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества в рамках процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, председательство в котором ныне принадлежит Турции.

Македонский политик поблагодарил представителя Турции за поддержку в борьбе с пандемией COVID — 19, в особенности за предоставленное медицинское оборудование.

Турецкий посол Секизчок высоко оценил двусторонние отношения и подчеркнул, что Турция считает Северную Македонию важным партнером и намерена и в дальнейшем поддерживать эту страны.

Стороны подчеркнули, что вступление Северной Македонии в НАТО открывает возможности для углубления многолетнего сотрудничества между странами в сфере обороны.

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