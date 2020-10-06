Москва, , 23:24 — REGNUM Российские дипломаты намерены рассказать государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) хронологию закулисных манипуляций спектакля на тему «дела Навального», сообщили 6 октября в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя публикацию на сайте ОЗХО полученного отчёта по итогам исследования биоматериалов Навального, в крови и моче которого организация нашла биомаркеры ингибиторов холинэстеразы, российское ведомство заявило:

«Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии Исполсовета своё видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

Москва напомнила об игнорировании властями Германии, Франции и Швеции многочисленных запросов, которые направляла Генпрокуратура по «делу Навального».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО в своём докладе по исследованию биоматериалов Навального обнаружила биомаркеры ингибиторов холинэстеразы, совпадающие с отравляющими веществами, не включёнными однако в приложение к КЗХО, но контролируемыми ею.

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