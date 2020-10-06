Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 6 октября объявил в Twitter о прекращении переговоров с конгрессменами-демократами по новому пакету помощи американской экономике.

«Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до тех пор, пока не пройдут выборы» , — написал Трамп.

Трамп добавил, что «сразу после победы» примет новый закон о помощи экономике, в котором «основное внимание уделяется трудолюбивым американцам и малому бизнесу».

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