Вашингтон, 6 октября 2020, 23:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 6 октября объявил в Twitter о прекращении переговоров с конгрессменами-демократами по новому пакету помощи американской экономике.
Трамп добавил, что «сразу после победы» примет новый закон о помощи экономике, в котором «основное внимание уделяется трудолюбивым американцам и малому бизнесу».
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