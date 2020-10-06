Москва, , 23:28 — REGNUM Назначение депутата парламентской фракции «Бир Бол» («Будь един») Мыктыбека Абдылдаева на пост спикера парламента Киргизии породило множество комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 6 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Множество пользователей выразили свою позицию, согласно которой назначение оппозиционера после массовых протестов в Киргизии является показателем несостоятельности политической системы страны. По их мнению, властям респулики важнее голос толпы, нежели голос народа.

«Вот вам пример недодемократии! А вы мне всё про выборы какие-то! Кто первый толпу соберёт — тот и победитель!», — написал Максим К.

Часть людей вспомнила, что недавно в Киргизии уже происходили оранжевые революции. К примеру, по результатам последней, протестующие посадили на руководящие должности тех, кто, как им казалось, более того достоин.

«В прошлый раз победившие киргизские «революционеры», предлагали продавать территории своей страны (накормить «освобождённое» население они были не способны). Интересно, что в этот раз продавать будут», — написал пользователь под псевдонимом Sirius-51.

Другие комментаторы пошли дальше и вспомнили, что череда протестов и переворотов на территории Киргизии происходят с периодичной частотой. А началось то всё сразу после развала Советского Союза.

«Так они в Киргизии на перевороты как на работу ходят, после развала СССР уже с десяток наберётся. Ещё бы жить начали лучше и богаче», — пишет пользователь «Буратино».

По видению ряда пользователей, Киргизия всё дальше отходит от актуальных политических форм существования и скатывается в откровенный феодализм с преобладанием принципа естественного отбора — кто сильней, тот и прав.

«Вперёд в феодализм! Зачем там вообще выборы? Законы не выполняются. Голоса побоку. Кто сильней, умней и беспринципней, того и власть», — поделился мнением Владимир Л.

Нашлись и те, кто предложил сравнить результаты острых политически процессов на территории Киргизии с ситуацией в России и Белоруссии. По мнению граждан, в Киргизии видна рука стран Запада, которые в собственных интересах переигрывают расстановки сил в республике с целью оградить страну от влияния Российской Федерации.

«Технология голосования и его результаты подсчёта одинаковы для России, Белоруссии, Киргизии. Но какие разные конечные результаты. В России покой как на кладбище. В Белоруссии вроде рассердились, теперь сходит на нет. А в Киргизии сменили власть. Каждый может сам всё оценить. Теперь в Киргизии янки править будут? А количество киргизов в России станет меньше, чем в Киргизии? А хоть один вернётся на родину, или эта мечта недостижима», — задаётся вопросами пользователь «Федос Иан-да-Марья».

Напомним, 6 октября стало известно, что пост спикера парламента Киргизии занял депутат от оппозиционной фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев. Данное назначение произошло после массовых акций протестов в Бишкеке после оглашения результатов выборов в парламент страны.