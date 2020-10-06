Сараево, , 23:26 — REGNUM 6 октября в интервью албанскому телеканалу председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что те, кто против инициативы создания на Балканах экономического объединения «мини-Шенген» — «просто какие-то неразумные люди». Он также добавил, что цель его визита в Албанию — укрепление двустороннего сотрудничества Боснии и Герцеговины и Албании. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Этим сотрудничеством неоправданно пренебрегали и не использовали весь тот потенциал, который имеется у этих государств, особенно когда речь идет об экономической сфере двусторонних отношений. Именно «мини-Шенген» поможет вывести наши отношения на новый уровень», — отметил Джаферович, добавив, что есть множество сфер, в которых два государства могут взаимовыгодно сотрудничать.

Он добавил, что Босния и Герцеговина собирается открыть посольство в Тиране, а Албания — в Сараево. «Это мосты сотрудничества. Для этого и предназначены дипломатические и консульские представительства»,-подчеркнул Джаферович.