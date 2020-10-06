Приштина, , 23:27 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Агим Велиу 6 октября провел встречу с послом Франции в Косово Мари-Кристин Бутель.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи стороны пришли к согласию по вопросу об обмене информации о ходе процесса либерализации визового режима между Косово и ЕС.

Политики подчеркнули обоюдную нацеленность на поиск сфер пересечения интересов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что подписание соглашения о регулировании статуса Косово должно состояться в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: Сербия пойдет на компромисс по Косово, но не на унижение — Вучич