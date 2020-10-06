Подгорица, , 23:11 — REGNUM Посол Болгарской Республики в Черногории Магдалина Плугчиева на встрече с председателем парламент Черногории Алексой Бечичем заявила, чтоБолгария готова продолжить поддерживать Черногорию в процессе присоединения к Европейскому союзу. Она отметила, что уверена в процветании и стабильности Черногории, и заявила, что ожидает продолжения плодотворного сотрудничества через программу партнёрства НАТО, а также вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Поблагодарив посла за прекрасные пожелания председатель Бечич выразил удовлетворение традиционно добрыми отношениями двух дружественных стран и подчеркнул готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. В этом контексте он поблагодарил республику Болгарию за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19», — указали в парламенте Черногории.

«Во время встречи председатель Бечич упомянул богатый опыт работы в парламенте посла и выразил желание совместно с ней способствовать углублению сотрудничества парламентов двух стран, в котором особую роль сыграет создание Группы дружбы парламента Черногории и народного собрания Болгарской республики», — подчеркнули в парламенте Черногории.