Париж, , 22:47 — REGNUM Франция усилит контроль на границах в связи с «ростом террористической угрозы». Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Le Figaro.

В своем постановлении правительство Франции заявило об усилении контроля на приграничных территориях до 30 апреля 2021 из-за повторного нападения недалеко от бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, 2 сентября опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. По словам правительства, эти события требуют «усиления контроля».

Напомним, 25 сентября два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Подозреваемый в нападении задержан, им оказался выходец из Пакистана 25 лет. Ему предъявлено обвинение в «попытке убийства, связанного с террористической деятельностью».

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