Подгорица, , 22:15 — REGNUM Согласно отчёту Европейской комиссии, представленном 6 октября в Брюсселе, Черногория добилась определенного прогресса в процессе присоединения к Европейскому союзу, но коррупция по-прежнему присутствует во многих областях и требует сильной политической воли для эффективного решения этой тревожной проблемы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В отчёте также указывается, что с точки зрения политических критериев период между представлением этого и предыдущего доклада Европейской комиссии характеризовался напряженностью и недоверием между партиями в Черногории и низким уровнем доверия к избирательной структуре.

В Европейской комиссии напомнили, что временный парламентский комитет по реформе избирательного законодательства не завершил работу из-за отсутствия кворума, и что парламентские выборы 30 августа были проведены в основном без изменений избирательных критериев. Однако они отметили, что ни одна политическая партия в Черногории не бойкотировала выборы.

В отчёте также подчёркнуто, что, согласно предварительной оценке ОБСЕ, выборы в Черногории были конкурентными и проводились в условиях разделения партий по вопросам церкви и национальной идентичности.