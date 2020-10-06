Берлин, , 21:54 — REGNUM В Нагорном Карабахе нужно остановить войну и начать переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ, заявила 6 октября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на видеовстрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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В этих переговорах также участвовали глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара хотела бы плотнее работать по нагорно-карабахскому урегулированию.

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