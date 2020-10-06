Белград, , 21:56 — REGNUM 6 октября правительство Северной Македонии приняло распоряжение разрешить сербским гражданам въезд в страну без прохождения теста на коронавирус. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Не проходя тест на коронавирус в Северную Македонию с 12 октября смогут въехать граждане Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также граждане частично признанной республики Косово.

«Граждане этих стран были обязаны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, соблюдая принцип взаимности. Но теперь было принято решение разрешить и нашим гражданам путешествовать в эти страны без отрицательного теста», — написал в социальной сети премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Он добавил, что решение было принято в координации с министерствами здравоохранения государств региона, и после получения одобрения комиссии по инфекционным заболеваниям, которая пришла к выводу, что, открыв границы между этими странами, не будет никакого риска для здоровья населения.