Брюссель, 6 октября 2020, 21:17 — REGNUM Великобритания и Евросоюз добились значительного прогресса на последних переговорах по торговому соглашению, и ЕС готов продлить сроки переговоров, 6 октября сообщает агентство Reuters.
По словам чиновников ЕС, опрошенных агентством, переговоры по Brexit на прошлой неделе были «одними из самых позитивных на данный момент», и крайний срок переговоров может быть сдвинут с середины октября на середину ноября.
Читайте также: ЕС уведомил Лондон о нарушении соглашения о Brexit