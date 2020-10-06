Брюссель, , 21:17 — REGNUM Великобритания и Евросоюз добились значительного прогресса на последних переговорах по торговому соглашению, и ЕС готов продлить сроки переговоров, 6 октября сообщает агентство Reuters.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, мы приближаемся к соглашению, хотя публичная риторика… может предполагать обратное» , — заявил агентству источник в Брюсселе.

По словам чиновников ЕС, опрошенных агентством, переговоры по Brexit на прошлой неделе были «одними из самых позитивных на данный момент», и крайний срок переговоров может быть сдвинут с середины октября на середину ноября.

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