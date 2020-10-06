Париж, , 21:23 — REGNUM При посещении Ассоциации срочной помощи детям в Париже президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось столкнуться с манифестацией работников государственной больницы имени Ротшильда. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Le Figaro.

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Работники медицинского учреждения, расположенного недалеко от штаб-квартиры ассоциации, вышли на улицы с плакатами «Больше денег государственным больницам!» и требованиями предоставить больше средств и аппаратуры в условиях борьбы с SARS-CoV-2. Марон предпочел лично подойти к протестующим и пообещать им «не дать больнице закрыться».

Президент также признал, что «пандемия коронавируса усиливается и действительно оказывает давление на здравоохранение».

Напомним, 6 октября бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен заявил в интервью телеканалу LCI, что исход президентских выборов 2022 года будет зависеть от того, как нынешнее правительство справится с пандемией вируса SARS-CoV-2.

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