6 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Подписав Вашингтонское соглашение, Сербия вступила в фазу открытой капитуляции. Что это значит? Это значит безоговорочное принятие западного, в частности американского диктата во всех сферах общественной жизни — не только в тех областях, где Запад имеет какой-то конкретный интерес, но и во всех остальных.

Татьяна Стоянович, , 21:19 — REGNUM Документ, который президент Сербии Александр Вучич подписал с премьер-министром сепаратистского Косово Авдуллой Хоти в Вашингтоне 4 сентября, называется соглашением о «нормализации экономических отношений». Соглашение уже реализуется на практике — в Белград недавно приезжала делегация американской Корпорации по финансированию международного развития (DFC), чтобы в соответствии с пунктами договора открыть в Сербии свое представительство. Тогда же прозвучало предложение реконструировать на американские деньги здание Генштаба в центре Белграда, разбомбленное во время агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году. Инициатива принадлежит спецпредставителю президента США по переговорам Белграда и Приштины Ричарду Гренеллу, который находился в составе делегации. Об этом здании сербское руководство неоднократно говорило, что оно является памятником страданиям народа в этот сложный период новейшей истории страны. Почему Белград готов отказаться от этого своеобразного памятника эпохи, в интервью ИА REGNUM рассказывает публицист, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар.

Здание Генштаба в центре Белграда, разбомбленное во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году

Во время визита Ричарда Гренелла в Белград шла речь в том числе о реконструкции здания Генштаба в центре Белграда, которое НАТО и разбомбил. Означит ли соответствующее решение сербского правительства, если оно будет принято, молчаливую капитуляцию Сербии перед НАТО спустя два десятилетия после агрессии?

В фазу скрытой капитуляции Сербия вошла в 2013 году после подписания действующим режимом Брюссельского соглашения по Косово и Метохии. Вашингтонское соглашение уже ознаменовало вступление в фазу открытой капитуляции.

Что значит открытая капитуляция? Это значит безоговорочное принятие западного, в частности американского диктата во всех сферах общественной жизни — не только в тех областях, где Запад имеет какой-то конкретный интерес, но и во всех остальных.

Это значит, что вся общественная система постепенно будет двигаться в сторону Запада. Этот процесс еще некоторое время останется завуалированным, но, на мой взгляд, после подписания Вашингтонского соглашения он всё больше становится явным. В предыдущей фазе существовали некоторые области, которые были относительно свободны от западного влияния, особенно это касалось национальной риторики и символики. Теперь наступит фаза безоговорочного подчинения сербских интересов американским, что, по сути, значит уменьшение российского влияния на Балканах. Это и есть ключевая цель США.

Тем не менее президент Вучич, который на днях встречался с послом Китая в Сербии, чтобы поздравить ее с национальным праздником, заявил о том, что дружбе Китая и Сербии ничто не может помешать. Насколько реально сохранить прежние отношения после подписания пункта Вашингтонского соглашения, направленного против китайских 5G-технологий?

Этим словам президента Вучича можно верить ровно настолько, насколько можно верить всем его прежним заявлениям, которые потом не подтверждались. А таких довольно много. Вспомним, например, заявление, которое спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл сделал непосредственно после подписания Вашингтонского соглашения и в котором он отметил, что основной эффект этого документа — это дальнейшее дистанцирование Сербии от России и Китая. Некоторые эксперты говорят, что это всего лишь пропаганда, нужная Дональду Трампу в ходе предвыборной кампании, но тем не менее в этом документе присутствуют пункты, касающиеся поставщиков оборудования для мобильной сети 5G или необходимости диверсификации энергоисточников для Сербии.

Можно сказать, что мы возвращаемся в ту позицию, в которой мы находились в тот период, когда премьер-министром являлся Зоран Джинджич. Его правительство поставило западные интересы выше сербских. Потом движение в этом направлении немного замедлилось, но теперь мы опять приближаемся к данной точке.

Существует ли в Сербии какая-то политическая партия, которая могла бы предложить альтернативу описанному вами процессу?

Не существует. Сербская политическая сцена не знает ни одной партии, которая проводит национальную политику. У нас есть правящая Сербская прогрессивная партия, которая симулирует национальную политику, и, с другой стороны, есть партии, которые придерживаются абсолютно прозападного курса. К тому же стоит подчеркнуть, что Сербская православная церковь, вернее, патриархат, который должен быть на передовой, когда речь идет о сохранении Косово и Метохии, интенсивно сотрудничает с режимом.

С третьей стороны, официальная Москва сохраняет характерную сдержанность, за которой порой сложно угадать ее реальную позицию по косовскому вопросу. Так что какой-то точки сопротивления просто нет.

Также надо отметить, что сербская культура в широком смысле (способ мышления, общения) глубоко пропитана западным влиянием. Российское влияние здесь очень слабое и часто пропускается сквозь фильтр западной или даже внутренней редакции. У нас нет независимого телеканала, нет независимого печатного СМИ. Мы находимся в фазе очевидной оккупации, и наши возможности для сопротивления минимальные. Мы можем сопротивляться только праздной риторикой или на уровне отдельных личностей, что никак не может повлиять на общую картину. Как вы, наверное, заметили, в соседней Черногории для того, чтобы произошли перемены, нужно было найти сначала одну организованную структуру, вокруг которой сосредоточилось сопротивление. Такой структурой оказалась митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви.

Влияние западной культуры в Сербии намного старше «цветной революции» 2000 года?

Да, это результат политики Йосипа Броза Тито. Эта политика застолбила западное влияние в сфере образования, особенно высшего. Я напомню, что в эпоху «холодной войны» больше всего стипендий Фулбрайта США выделили Федеративной Республике Германии, а на втором месте СФРЮ.

Югославия Тито являлась объектом непосредственной идеологической обработки со стороны Запада, особенно в области образования и СМИ. Российская политика никогда не могла оказать сколько-нибудь весомое влияние в этих сферах. Она сохраняла свое влияние в военной сфере и в сфере фольклора. Но в этих трех сферах, которые определяют состояние общественного сознания, влияние Запада доминировало десятилетиями. Вот, например, такой факт: директор государственного телевидения Драган Буйошевич фактически несменяем. С тех пор, как он стал директором, сменилось чуть ли не пять правительств, но он всё еще занимает эту должность. Это люди, которые отвечают за то, чтобы через фильтр западного влияния была пропущена вся информация, формирующая общественное сознание.