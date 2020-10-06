Милан, Италия, , 20:57 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини во вторник, 6 апреля, заявил о намерении собрать подписи граждан страны в поддержку утвержденных по его инициативе в 2019 году и ныне отмененных действующим правительством законов об ограничении нелегальной миграции.

Лидеры правых партий Италии подвергли действия правительства, которое значительно смягчила миграционные правила, острой критике. Сальвини заявил, что декреты правительства столь же «нелегальны», как мигранты, о которых в этих декретах говорится.

Лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони в свою очередь отметила, что правительство окончательно определилось, кого оно поддерживает: организаторов незаконных «человекоперевозок» из Северной Африки в Европу.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.