Ново-Огарево, Московская область, , 20:46 — REGNUM Возможность частичной отмены санкций против Украины изучит правительство России, заявил 6 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Ново-Огарёво.

Встреча Михаила Мишустина с Председателем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком Government.ru

Мишустин «Я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно».

Глава российского правительства добавил, что Москва только приняла ответные меры в отношении Киева, наложившего на Россию санкции, в том числе в отношении целых секторов российской экономики.

Мишустин уточнил, что в результате товарооборот России и Украины сократился в четыре раза. Украина лишилась возможности продавать в Россию такую дорогостоящую продукцию, как технику, высокотехнологичные агрегаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ответ на просьбу Медведчука отменить российские санкции в отношении украинского бизнеса отметил, что правительству РФ будет дано поручение изучить этот вопрос. Однако Москва не может взять и снять санкции, которые были введены зеркально.

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