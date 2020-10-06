Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс не нуждается в карантине из-за контактов с ранее заболевшими COVID-19 президентом Дональдом Трампом и его супругой Меланией Трамп, 6 октября передает Fox News.

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Об этом заявил врач Белого дома Джесси Шонау. По словам доктора, несколько анализов на коронавирус вице-президента Пенса были отрицательными, он полностью здоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Трамп вернулся в Белый дом из госпиталя Уолтера рида, где проходил лечение от COVID-19. Президент США уже заявил, что готов продолжать предвыборные дебаты.

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