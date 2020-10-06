Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Доктор Шон Конли, лечащий врач президента США Дональда Трампа, заявил, что у президента больше нет симптомов коронавирусной инфекции, 6 октября передает Fox News.

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Вечером 5 октября Трамп был выписан из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где проходил лечение от COVID-19. Курс лечения президента занял три дня.

После выписки из больницы Трамп уже заявил, что готов продолжить предвыборные дебаты со своим оппонентом от демократической партии Джо Байденом.

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