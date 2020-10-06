Махачкала, , 20:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов сегодня, 6 октября, прибыл в республику. В махачкалинском аэропорту его встретили экс-глава субъекта Владимир Васильев, премьер-министр региона Артем Здунов и другие официальные лица.

Представление Меликова местным властям и общественности республики в качестве врио главы Дагестана состоится завтра в большом зале заседаний Народного собрания (парламента) региона.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, возглавлявшего регион с октября 2017 года. Врио руководителя республики назначен генерал-полковник Сергей Меликов, который с сентября 2019 года был членом Совета Федерации от Ставропольского края.