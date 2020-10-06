Ново-Огарево, Московская область, 6 октября 2020, 19:52 — REGNUM Снять санкции с Украины просто так невозможно, потому что это была ответная мера — как и в отношении всех стран, вводивших антироссийские рестрикции. Однако, в будущем, вероятно, это произойдёт, уже сейчас нужно готовиться к этим изменениям.
Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на встрече в Ново-Огарёво с главой политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком 6 октября.
Отвечая на просьбу промышленников Украины частично снять санкции, введённые Россией, глава государства отметил, что Москва санкций против Украины не вводила.
Глава РФ признался, что очень переживает за украинцев, «которые работали на предприятиях», ориентированных на российский рынок, и теперь оказались «в сложном положении» по вине украинских властей.
По поводу гипотетической отмены санкций российский президент выразил надежду на то, «это произойдёт» когда-то в будущем.
Как сообщало ИА REGNUM, Медведчук ранее заявил, что привёз в Москву просьбу от 240 украинских предприятий рассмотреть возможность ослабить санкции.
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