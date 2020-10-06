Москва, , 19:38 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с выборами во Владимире, Костроме, Липецке и Ульяновске.

Встреча Владимира Путина с руководителями фракций Государственной Думы (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

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"Владимир Владимирович, представляете, городские органы законодательной власти: Владимир, Кострома, Липецк, Ульяновск — 100 процентов «Единая Россия». Я поверю когда-нибудь, чтобы интеллигенция Владимира, Костромы, Ульяновска и Липецка не хотела видеть в своем парламенте ни одного представителя? Я ведь не только о своих пекусь», — заявил Жириновский в ходе встречи главы государства с лидерами парламентских фракций.

«Вы Медведеву и Турчаку скажите: что они творят? Хоть одного бы дали! Три депутата, чтобы один от коммунистов, ЛДПР, «Справедливая Россия». Ни одного, чисто! Я предложил Медведеву: мэров в отставку, провести новые выборы в этих четырех городах. Владимир Владимирович, это зараза. Потом они сделают 100 процентов «Единая Россия» по всей стране. Это же не годится», — предостерег Жириновский.

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