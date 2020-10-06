Москва, , 19:26 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил сократить число избирательных кампаний в России и проводить выборы раз в два года.

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"Зачем выборы каждый год? Раз в два года. Давайте объединим избирательные кампании: выборы президента, через год выборы в Госдуму, через год все местные выборы. Всё, шестилетний цикл и три избирательные кампании», — заявил Жириновский в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.

Он возмущен тем, что выборы в стране проходят каждый год.

«Мы еще очухались от выборов 13 сентября, сейчас, говорят, весной могут быть выборы, местные теперь опять, а осенью в Государственную думу. Да что, вся страна будет только выборами заниматься. Ведь все начальники, полиция, КГБ, прокуроры сидят, занимаются выборами. Раз в два года, не чаще, все выборы», — отметил парламентарий.