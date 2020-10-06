Бишкек, , 19:13 — REGNUM За Мыктыбека Абдылдаева от партии «Бирбол» в качестве нового спикера проголосовал парламент Киргизии на заседании 6 октября, сообщает «Кабар».

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер киргизского парламента Датсанбек Джумабеков ранее подал в отставку на фоне беспорядков в стране и признания недействительными итогов парламентских выборов.

Также в Киргизии сменился премьер-министр: вместо Кубатбека Боронова правительство теперь возглавляет Садыр Жапаров.

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