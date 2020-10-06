Варшава, 6 октября 2020, 19:05 — REGNUM Официальное назначение министров, которые вошли в состав правительства Польши, состоялось сегодня, 6 октября, в президентском дворце в Варшаве.
Новое правительство приняло присягу. Одним из членов правительства стал глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский — вице-премьер Польши.
Ранее ИА REGNUM перечислило лиц, которые вошли в состав нового польского правительства. Кабинет министров состоит из 14 человек.
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