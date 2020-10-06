Москва, , 19:01 — REGNUM По итогам встречи главы государства с руководителями думских фракций президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Встреча Владимира Путина с руководителями фракций Государственной думы Kremlin.ru

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"Президент очень конкретно отреагировал на мой вопрос по обязательной индексации работающим пенсионерам пенсий. Он сказал, что дано уже поручение правительству подготовить предложения, потому что, действительно, мы в июле внесли поправку в Конституцию, где говорится об обязательной индексации пенсий для пенсионеров не реже одного раза в год», — заявил Миронов.

При этом он отметил, что в тексте поправки не говорится, о каких пенсионерах идет речь: работающих или не работающих, как разделяет Минфин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пенсии работающим пенсионерам в России не индексируются с 2016 года.

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