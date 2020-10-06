Ново-Огарево, Московская область, , 18:54 — REGNUM С просьбой рассмотреть возможность частично снять с Украины санкции обратился к российскому президенту Владимиру Путину 6 октября глава политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече в Ново-Огарёво.

По словам украинского гостя, об этом Москву просят украинские бизнесмены, состоящие в Лиге промышленников и предпринимателей Украины.

Медведчук «И обращаюсь, чтобы, может быть, [российское] правительство смогло рассмотреть или найти возможность пойти по пути частичной отмены санкций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук попросил Путина о передаче Украине созданной в России вакцины от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал условие поставок на Украину российской вакцины от COVID-19