Ново-Огарево, Московская область, 6 октября 2020, 18:54 — REGNUM С просьбой рассмотреть возможность частично снять с Украины санкции обратился к российскому президенту Владимиру Путину 6 октября глава политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече в Ново-Огарёво.
По словам украинского гостя, об этом Москву просят украинские бизнесмены, состоящие в Лиге промышленников и предпринимателей Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук попросил Путина о передаче Украине созданной в России вакцины от COVID-19.
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